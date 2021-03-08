اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 مارس 2021 07:17 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

نظر دعوى دستورية عقوبة حبس المخالفين بالبناء على الأرض الزراعية 14 مارس

الإثنين، 08 مارس 2021 06:56 م
نظر دعوى دستورية عقوبة حبس المخالفين بالبناء على الأرض الزراعية 14 مارس المحكمه الدستوريه- أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، استمرار تأجيل نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 156 الفقرة الأولى المعدلة بالقانون 7 لسنة 2018 بشأن قانون الزراعة، لجلسة 14 مارس الجاري.
 
 
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 11 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 156 الفقرة الاولي المعدلة بالقانون 7 لسنة 2018 ، مع ما يترتب علي ذلك من اثار وقررت المفوضين تأجيل الدعوى إدارياً على أن يخطر الخصوم بالقرار.      
 
 
وتنص المادة (156) من القانون رقم 53 لسنة 66 والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018، بشأن الزراعة على أن "يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات".

هيئة المفوضين

حبس المخالفين بالبناء

البناء على الأرض الزراعية

المحكمة الدستورية العليا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة