ميناء الإسكندرية يشهد نشاط فى حركة التداول خلال 24 ساعة

الإسكندرية - أسماء على بدر

شهد ميناء الأسكندرية نشاطاً ملحوظاً فى حركة الملاحة وتداول البضائع خلال الأربعة والعشرون ساعة الماضية؛ إذ بلغ إجمالى حجم البضائع المتداولة صادر ووارد بمينائى الإسكندرية والدخيلة 177,134 طنا، وبلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد 1,510 حاوية مكافئة، كما تم دخول وخروج عدد 9,977 شاحنة عبر بوابات مينائى الإسكندرية والدخيلة .

وفى ذات السياق فقد بلغ إجمالى عدد سفن الوصول والمغادرة 27 سفينة، أما بالنسبة لعدد السفن التى تباشر عمليات الشحن والتفريغ فقد بلغت 38 سفينة مابين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة، كما تم خروج عدد 2 قطار أحدهم بواقع 24 عربة محملة بالغلال ومتجه إلى أسيوط، والأخر بواقع 25 عربة محملة بالحاويات ومتجه إلى دمياط .

ومن المتوقع استمرار ذلك النشاط فى كل من الحركة الملاحية وحركة التداول بشكل ملحوظ خلال الساعات القادمة .

هذا وقد شدد الربان طارق شاهين ـ رئيس مجلس الإدارة، على ضرورة إتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كرونا، وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائى والأرضي. ‎