مظاهرات فى المكسيك تندد بالعنف والمطالبة بالعدالة فى اليوم العالمى للمرأة

فاطمة شوقى

تستعد نساء المكسيك للخروج فى مسيرة اليوم الإثنين للاحتجاج على العنف ضد المرأة، وهذه الدعوات التى تنادى بها كل ولاية احتفالات باليوم العالمى للمرأة، 8 مارس، الذى أصبح رمزا مكسيكيا للمطالبة بالعدالة لضحايا العنف.

وأشارت صحيفة "لا أكبانثيون" المكسيكية إلى أن النساء المكسيكيات يخرجن إلى الشوارع للمطالبة بالعدالة من الحكومة فيما يتعلق بما يصل إلى 10 جرائم قتل مسجلة في اليوم.

وقررت الحكومة هذا العام إغلاق القصر الوطني قبل أيام قليلة من الاحتجاجات واغتنمت النساء الفرصة للكتابة على الجدار الحديدي أسماء ضحايا هذا النوع من العنف.



مظاهرات فى اليوم العالمى للمرأة فى المكسيك

وفى بعض الولايات سيستخدمون الدراجات والزلاجات وألواح التزلج والملابس السوداء والأوشحة الخضراء والأرجوانية للقيام برحلة تكريماً لكرامة المرأة التى ستغادر مكتب المدعي العام المحلي في الساعة 7:00 مساءً. بالإضافة إلى ذلك ، سيكون هناك حدث افتراضي لتجميع النضال النسوي.

من جانبها ، ستنظم باجا كاليفورنيا مسيرة في النصب التذكاري للمكسيك ومظاهرة مختلطة ضد العنصرية والطبقية والاستعمار وكراهية بدءًا من الساعة 2:00 ظهرًا اليوم.

في جنوب الولاية ، تم التخطيط لاعتصام انفصالي في أربع نقاط في نفس الوقت: لاباز ، سان خوسيه ديل كابو ، كابو سان لوكاس،

فى تشيهواهوا ، ستكون المسيرة في الساعة 2:30 مساءً وستبدأ في نصب بينيتو خوارايز Benito Juárez ، ستبدأ الاحتجاجات في تشياباس من وحدة ياتشيلان Yaxchilán الرياضية .