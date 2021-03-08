اليوم السابع
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مسن يفارق الحياة وحيدا وجيرانه يكشتفون وفاته بعد مرور 4 أيام في كرداسة

الإثنين، 08 مارس 2021 05:35 م
مسن يفارق الحياة وحيدا وجيرانه يكشتفون وفاته بعد مرور 4 أيام في كرداسة مديرية أمن الجيزة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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فارق مسن يقيم بمفرده الحياة داخل مسكنه بكرداسة، واكتشف جيرانه وفاته، بعد مرور 4 أيام على وفاته، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة كرداسة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة مسن، يقيم بمفرده، وتبين من خلال مناظرة الجثة مرور 4 أيام على وفاته، حيث تم الاستماع لأقوال جيرانه، الذين أكدوا أنهم اكتشفوا وفاته بعد انبعاث رائحة كريهة من داخل مسكنه.

 

بإجراء التحريات تبين عدم وجود شبهة جنائية، وأن الوفاة طبيعية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 


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