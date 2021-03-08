محافظ كفر الشيخ: زايد المقبلين لتلقى لقاح كورونا على مستشفى قلين

كفر الشيخ – محمد سليمان

يشهد مستشفى قلين المركزى تزايد أعداد كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لتلقى التطعيم بلقاح فيروس كورونا، واطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على الحالة الصحية لمن تلقوا اللقاح خلال الأيام الماضية، بدءا من الخميس الماضي، حتى اليوم الاثنين.

وقال اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، إنه تابع إجراءات تطعيم المواطنين ممن سبق لهم التسجيل على الموقع الإلكترونى الخاص بوزارة الصحة للحصول على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، وتم التواصل معهم عبر الوسائل المختلفة سواء بالاتصال التليفونى أو إرسال رسائل نصية، كما حرص على التواصل معهم للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأوضح محافظ كفر الشيخ حرص الدولة على تطعيم الفئات الأكثر عرضة للإصابة، لافتاً إلى أنه كان قد سبق خلال الفترة الماضية بدء تطعيم الأطقم الطبية وفرق الرعاية الصحية فى المستشفيات، ليتم بعدها تدشين حملة لتطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والتى بدأت الخميس الماضى ، داعياً المواطنين ممن ينطبق عليهم الشروط بسرعة التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان المصرية، وذلك للبدء فى اتخاذ إجراءات تلقى اللقاح، منوهاً إلى أن المركز يعمل يوميًا من الساعة الثالثة عصراً حتى التاسعة مساءً بما فيها أيام العطلات.

وأضاف محافظ كفر الشيخ ، أنه يشيد بالمواطنين الذين أقبلوا لتلقى اللقاح، ووجدوا كل التيسيرات من بداية مراجعة الأسماء بحجرة خاصة ومعدة الكترونياً ،وإجراء الكشف الطبى عليه" سكر ،ضغط" ،يعقبها تلقيه اللقاح فى حجرة تلقى اللقاح، ويستريح فى حجرة مخصصة لمدة ما بين ربع لنصف ساعة فى ظل متابعة من الأطقم الطبية بالمستشفى، وحضور ومتابعة قيادات مديرية الصحة وعلى رأسهم الدكتورة سوسن سلام ،وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، للاطمئنان على المواطنين.



اثناء اعطاء لقاح كورونا بمستشفى قلين



اماكن انتظار كبار السن



اماكن انتظار متلقي لقاح كورونا



بعض الاطقم الطبية بمستشفى قلين