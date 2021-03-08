اليوم السابع
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مجلس مديري صندوق النقد يوافق على المراجعة الأولى لبرنامج إصلاحات للسودان

الإثنين، 08 مارس 2021 09:03 م
مجلس مديري صندوق النقد يوافق على المراجعة الأولى لبرنامج إصلاحات للسودان صندوق النقد الدولى
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة سكاى نيوز الإخبارية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن مجلس مديرى صندوق النقد الدولى يوافق على المراجعة الأولى لبرنامج إصلاحات للسودان.

وفى وقت سابق قال صندوق النقد الدولي إنه مستعد لمساعدة السودان بينما يتحرك نحو حزمة أوسع لإعفاء من الديون بعد أن رفعت واشنطن البلد من قائمتها للدول الراعية للإرهاب.

وقالت كارول بيكر، رئيسة بعثة صندوق النقد إلى السودان، إن إزالة السودان من القائمة الأمريكية يقضي على أحد العوائق نحو إعفاء من الديون في ظل مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالدين التي أُطلقت في عام 1996 .

 


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