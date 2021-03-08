اليوم السابع
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كيف تعرف أنك مريض سمنة؟.. الصحة تجيب "إنفوجراف"

الإثنين، 08 مارس 2021 05:00 ص
كيف تعرف أنك مريض سمنة؟.. الصحة تجيب "إنفوجراف" إنفوجراف مرض السمنة
كتب ــ وليد عبد السلام

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حذرت وزارة الصحة والسكان من الإصابة بالسمنة، مؤكدة أن السمنه هى زيادة 5% في نسبة الكتلة الدهنية عن الطبيعي، موضحة أنه إذا كانت الكتلة الدهنية من 25 إلي 30% فيصبح ذلك وزن زائد، وإذا كانت أكثر من 30% فتكون سمنة عند النساء، بينما في الرجال اذا كانت الكتلة الدهنية من 20 إلي 25 % تصبح وزن زائد، وإذا كانت من 25 إلي 30% تكون سمنة.
 
ووجهت وزارة الصحة المواطنين بضرورة التقليل من الأطعمة عالية الدهون، كالزبدة والسمن الصناعى والجلد والدهن واللحوم المصنعة والأجبان كاملة الدسم، وشددت على ضرورة استبدالها بالدهون الصحية مع مراعاة عدم الإكثار منها كزيت الزيتون والزيت الحار والسودانى  وتناول الأسماك مرتين في الأسبوع.
 
وأوضحت الوزارة، أن ممارسة الرياضة باستمرار كالمشي السريع والجري والسباحة وتقليل الملح إلى الحد المعقول ومتابعة الوزن دوريا، أمر مهم جدا، وكذلك التركيز على تناول الخضروات والفاكهة واللحوم قليلة الدهن والدجاج منزوع الجلد والحليب الخالى الدسم.
 
وتنصح الوزارة المواطنين بضرورة البعد عن الأطعمة الجاهزة لما لها من تأثير ضار على الجسم بشكل عام وعلي الجهاز المناعي بشكل خاص.
 
وقالت الوزارة، إن التغذية السليمة التي تحتوي على الخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات التي تقوي المناعة، من أهم الطرق التي تساعدك في التعافي من فيروس كورونا ، فالتزم بها في فترة العزل المنزلي.
 
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الصحة

السمنة

المصابين بالسمنة

الكتلة الدهنية

اعراض السمنة

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