وبدأت عمليات قطع الطرق ابتداء من السابعة من صباح اليوم، حيث تدفق المتظاهرون إلى الشوارع بأعداد متفاوتة بحسب كل منطقة، واستخدموا الإطارات المشتعلة والأحجار الأسمنتية وصناديق النفايات العمومية ، في قطع الطرق والشوارع الرئيسية والأوتوسترادات الدولية وبعض الميادين والساحات.



وتركزت مطالب المحتجين على الجوانب الاقتصادية أكثر من الجانب السياسى، في معظم المناطق التي شهدت تجاوبا مع دعوات التظاهر، حيث نددوا بتردي الأوضاع المعيشية وانهيار سعر صرف العملة الوطنية (الليرة اللبنانية) مقابل الدولار الأمريكي بصورة كبيرة في السوق الموازية (السوداء) بما يشكله من تداعيات سلبية على الواقع المعيشي.