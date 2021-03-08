قصة أقرب للخيال.. كويتى يعود لأهله بعد 25 عاما من فقدانه بأمريكا والسبب حلم

كتبت مريم بدر الدين

عاد مواطن كويتي إلى أهله بعد فقده قبل 25 عاما فى الولايات المتحدة الأمريكية أثناء دلااسته بها، وذلك بفضل حلمه بالفنان الكويتى الراحل مشارى البلام، ليلة وفاته، والذى تربطه به صداقة قديمة.



المواطن الكويتي

وكشفت صحيفة "المجلس" الكويتية، عن تسجيل صوتى لمواطن كويتي يدعى جاسم محمد، وهو ابن شقيق حسن الفيلكاوى، المفقود فى أمريكا منذ ربع قرن، والذى انقطعت أخباره منذ عام 1996 بعد مغادرته الكويت متجهاً إلى أمريكا، بهدف دراسة اللغة الإنجليزية.

حمد لله على سلامة المفقود حسن #الفيلكاوي https://t.co/8k9YnNXNgG — ناصر الفرحان (@alfarhan1970) March 6, 2021

وأشار إلى أنه ومنذ ذلك الوقت لم يتم العثور عليه أو يتلقي أي خبر منه، رغم الجهود الكبيرة التى بذلتها عائلته من خلال التواصل مع وزارة الخارجية والسفارة والإنتربول ووسائل الإعلام دون جدوى، ما جعلهم يعتقدون أنه تعرض للقتل.

وقال ابن شقيق حسن الفيلكاوى، في التسجيل الصوتى: "تلقينا قبل 5 أيام رسالة على حسابي في تويتر من قبل شخص زعم أنه عمي حسن، وبعد عدة اتصالات بيننا تأكدنا أن المرسل عمي حسن وليس شخصا آخر"، وأضاف: "اتضح أن العم تعرض لحادث فى أمريكا وعلى إثره كان يعاني طوال هذه الفترة من فقدان للذاكرة"، ولكن الغريب في الأمر أن الفيلكاوى استعاد ذاكرته عقب رؤيته الفنان الكويتى مشارى البلام، الذى تربطه به صداقة قديمة، فى حلم ليلة وفاته.



مشاري البلام

وبعد هذا الحلم، بحث المواطن المفقود على تويتر، وتتبع حساب صديقه الفنان مشاري البلام، الذي توفي يوم 25 فبراير الماضي، ليتفاجئ بأنه توفي بنفس اليوم الذي رآه في الحلم، ليستعيد ذاكرته بعدها، وبعد ذلك تمكن من العثور على وثائقه وأوراقه وقدمها للسفارة الكويتية، ومن المتوقع أن يعود قريباً إلى الكويت، وفق ابن شقيقه جاسم محمد.