وكان سوبيانين قد أعلن في وقت سابق أن الوضع الوبائي في موسكو وفي روسيا عموما يشهد تحسنا تدريجيا، مشيرا إلى أن معدل الإصابة بفيروس كورونا ينخفض ​​كل أسبوع.

يُذكر أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس "كورونا" في عموم روسيا، الذي يتم تسجيله يوميا، انخفض بنحو خمسة أضعاف مقارنة بذروة تفشي الوباء في نهاية العام الماضي. كما انخفض عدد المصابين، الذين يحتاجون إلى العلاج في المستشفيات بنحو ثلاثة أضعاف.

