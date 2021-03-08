اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 مارس 2021 01:12 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 4 منشآت غذائية غير مرخصة وتحرر 328 مخالفة بحملات رقابية بالمنيا

الإثنين، 08 مارس 2021 12:02 م
ضبط 4 منشآت غذائية غير مرخصة وتحرر 328 مخالفة بحملات رقابية بالمنيا حملة على المنشأت الغذئية بالمنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل الحملات التفتيشية والرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية، لإحكام الرقابة على كافة القطاعات الخدمية ، والتى يتردد عليها المواطنون.

وشدد محافظ المنيا، على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد ، بالإضافة لتكثيف الحملات ورصد المخالفات ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنه تم المرور على 541 منشأة غذائية بالتنسيق مع إدارة الطب الوقائي ، خلال شهر فبراير الماضي ، وأسفرت الحملات عن تحرير 328 مخالفة جنح صحية للمخالفات المضبوطة ، وضبط 4 منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص ومخالفة للاشتراطات الصحية ، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة ، مؤكداً على استمرار الحملات على المنشات الغذائية حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

وأوضح الدكتور على قاسم مدير الإدارة العامة للطب الوقائي، أنه تم ضبط 1319 كجم أغذية مختلفة، و310 لتر عصائر وألبان لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، كما تم سحب 813 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

 

حملة على المنشات الغذائية بالمنيا (1)
فحص المنشات الغذائية بالمنيا 

 

حملة على المنشات الغذائية بالمنيا (2)
حملة على المنشات الغذائية بالمنيا 

 

حملة على المنشات الغذائية بالمنيا (3)
حملة على المخابز بالمنيا 

محافظ المنيا

منشات غذائية غير مرخصة

وكيل صحة المنيا

التفتيش على المحلات

ضبط عصائر والبان

المنيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ضبط 4 أطنان فول مغشوس خلال حملات تموينية في البحيرة

الإثنين، 08 مارس 2021 11:19 ص

ضبط "لبان" على شكل سجائر فى حملات تموينية

الإثنين، 08 مارس 2021 02:09 ص

ضبط 36 ألف عبوة مكملات غذائية منتهية الصلاحية خلال حملة تموينية بالبحيرة

الأحد، 07 مارس 2021 10:14 م

ضبط 53 قضية تموينية من بينها أدوية بيطرية مجهولة المصدر بحملة فى سوهاج

الأحد، 07 مارس 2021 12:33 م

تحرير 25 قضية تموينية خلال حملة على الأسواق بأسوان

السبت، 06 مارس 2021 02:30 م

ضبط 45 قضية تموينية من بينها مخزن بداخله سلع مجهولة المصدر بسوهاج

السبت، 06 مارس 2021 11:04 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة