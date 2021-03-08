ضبط 36 قطعة سلاح وتنفيذ 1230 حكما قضائيا بحملة أمنية فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

وجهت مديرية أمن سوهاج ، بإشراف اللواء حسن محمود، مساعد الوزير مدير الأمن، حملة أمنية مكبرة استهدفت حائزى الأسلحة النارية الغير مرخصة، وتجار المواد المخدرة، والمتعاطين لها، وتم ضبط 36 قطعة سلاح متنوعة ، وتم تنفيذ 1230 حكما قضائيا متنوعا .

ترأس الحملة اللواء عبد الحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وأشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين والمرافق والمسطحات ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن.

وأشار المصدر الأمني أن جهود الحملة اليوم أسفرت في مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة، عن ضبط 2 بندقية الية عيار 7.62×39 و8 بندقية خرطوش عيار 12 و "2" طلقة من ذات العيار، وطبنجة مجهولة الماركة، و14رد روسي محلى الصنع وعدد "6" طلقات من ذات العيار، و"4" فرد خرطوش عيار 12 محلي الصنع و" 6 " قطعه سلاح أبيض بإجمالى 36 قطعة سلاح متنوعة.

واستكملت الحملة أعمالها في مجال فحص الشقق المفروشة، وتم فحص " 4 " شقق مفروشة بدائرة المديرية ، ولم يسفر الفحص عن ضبط ثمة مخالفات ، وفي مجال ضبط حالات الاشتباه تمكن ضباط وحدة الاشتباه من ضبط " 7 " أحكام قضائية، وفي مجال تنفيذ الأحكام، وتم تنفيذ " 1230 " حكما قضائيا، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 487 مخالفة مرورية.

وأنهت الحملة أعمالها فـي مجال مخالفات المرافق وتم ضبط 146 مخالفة متنوعة، وفي مجال ضبط قضايا البيئة والمسطحات تم ضبط " 6 " قضايا بيئة ،وجـاري الاستمرار فـي القيـام بحملات مماثلـه.