اليوم السابع
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ضبط 25 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر معبأة بأجولة بكفر الشيخ

الإثنين، 08 مارس 2021 12:28 ص
ضبط 25 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر معبأة بأجولة بكفر الشيخ اعلاف- أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ، برئاسة العميد محمد دومة، رئيس مباحث التموين، بإشراف اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، من ضبط 25 طن "أعلاف حيوانية" معبأة داخل أجولة بدون مستندات "مجهولة المصدر" منتج نهائى ومستلزمات إنتاج، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية بالمحافظة.

وتشهد مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، حملات مستمرة لضبط التجار الخارجين عن القانون، والذي يحوزون مواد غذائية و أعلاف مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية بالتعاون مع مباحث التموين، ومديرية التموين ومديرية الطب البيطري.

 

 

 


كفر الشيخ

مديرية التموين

مستنلزمات انتاج

مديرية الأمن

مديرية الطب البيطري

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