اليوم السابع
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الإثنين، 08 مارس 2021 01:31 م
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ضبط 13 مخبزا لإنتاجها خبزا مخالفا للمواصفات وتهريب الدقيق المدعم بالبحيرة

الإثنين، 08 مارس 2021 12:15 م
ضبط 13 مخبزا لإنتاجها خبزا مخالفا للمواصفات وتهريب الدقيق المدعم بالبحيرة مخبز - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين بالبحيرة ، بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية ، حملات مفاجئة على الأسواق والمخابز لمتابعة مدى التزامها بالشروط والمواصفات ، وكذلك لمواجهة تهريب الدقيق المدعم إلى السوق السوداء لكسب أرباح غير مشروعة    .

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط 13 مخبزا بمركزى إدكو والمحمودية ، وذلك لإنتاجها خبزا مخالفا للمواصفات وناقص الوزن والتوقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق .

وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق  .

أشرف على الحملات المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين ، والعميد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين ، وسمير البلكيمى مدير إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين .

من جانبه وجه اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة ، القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية والأسواق والمخابز ، للتأكد من مدى التزام أصحابها بالقرارات التموينية وإنتاجهم خبز مطابق للمواصفات والأوزان ، ولضمان وصول الدعم لمستحقيه ، وكذا التأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة ، بالأسواق وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى .


مخابز البحيرة

تهريب الدقيق

حملات تموينية

محاضر تموينية

خبز مخالف للمواصفات

البحيرة

حملة تموينية على المخابز

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