اليوم السابع
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ضبط مستريح جمع 24 مليون جنيه من ضحاياه بالإسماعيلية

الإثنين، 08 مارس 2021 11:03 م
ضبط مستريح جمع 24 مليون جنيه من ضحاياه بالإسماعيلية حبس - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صاحب مكتب مقاولات وتوريدات عمومية، مقيم بمحافظة الإسماعيلية، لممارسته نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال المقاولات والإستثمار العقارى من خلال (شركة للإستثمار العقارى "ملكه " كائنة بمحافظة الإسماعيلية) مقابل أرباح مجزية متفق عليها فيما بينهم بالمخالفة للقانون.
 
وتمكن المتهم من الحصول على أكثر من 24 مليون جنيه مصرى من عدد (5 أشخاص) مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السـداد ورفض رد أصـل المبالغ المالية المسـتولى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

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