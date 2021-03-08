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ضبط المتهم بالتعدى على ابن سائق بالدقهلية

الإثنين، 08 مارس 2021 02:11 ص
ضبط المتهم بالتعدى على ابن سائق بالدقهلية الشرطة
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة الأمن، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لأحد المواطنين تضرر خلاله من قيام أحد الأشخاص بالتعدى على نجله بالضرب)، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله لمقطع فيديو على حساب أحد المواطنين بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضرر خلاله من قيام أحد الأشخاص بالتعدى على نجله بالضرب وإحداث إصابته وعدم ضبط المتهم .
 
بالفحص تبين أن الشاكى هو (سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة نبروه بمحافظة الدقهلية ).. وبسؤاله قرر بتضرره من (عامل، مقيم بذات المركز) لتعديه على نجله "طالب" وإحداث إصابته بجرح قطعى بالرأس، وكذا إحداث تلفيات بسيارته، لوجود خلافات بينهم بسبب الجيرة.. كما تبين أن المذكور قام بتحرير محضر بالواقعة بتاريخ 5 الجارى، وتم ضبط المشكو فى حقه فى غضون 24 ساعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 

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