سفير الاتحاد الأوروبى وزوجته: سيدات مصر يتقدمن الصفوف الأمامية فى محاربة كورونا.. فيديو

كتبت: هناء أبو العز

أعرب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة كريستيان برجر، وزوجته ماريلينا جورجيادو برجر، عن تقديرهما للسيدات في مصر بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، ووجها التهنئة لجميع المصريات على إنجازاتهن المذهلة على كافة المستويات وخاصة فى مواجهة "كوفيد ١٩". بمناسبة #اليوم_العالمي_للمرأة ، سفير الاتحاد الأوروبي كريستيان برجر وزوجته ماريلينا جورجيادو برجر يعربان عن تقديرهما للسيدات في مصر والعالم. "نهنئ جميع المصريات على إنجازاتهن المذهلة على كافة المستويات". شاهدوا المزيد في الفيديو 👇#IWD2021 #EUinEgypt pic.twitter.com/jAHQAukZct — EU in Egypt 🇪🇺🇪🇬 (@EUinEgypt) March 8, 2021

وأكد السفير وزوجته فى فيديو تم نشره على موقع سفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة "تويتر" بمناسبة اليوم العالمى للمرأة ، على أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء يساهمون في إطار مبادرة "فريق أوروبا" في الاحتفاء بجهود السيدات والفتيات ودعمهن لتحقيق مستقبل أفضل يسوده التكافؤ، وبمساهمتهن الاساسية للتعافي من جائحة فيروس "كوفيد ١٩".

وشدد على أن مشاركة السيدات في الحياة العامة وقطاع الأعمال وصناعة القرار والقضاء على العنف ضد السيدات والفتيات يعد امرًا اساسيا لتحقيق المساواة بين الجنسين .

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يقيم في مصر شراكة استراتيجية طويلة الأجل مع المجلس القومي للمرأة وجهات رئيسية اخرى، مشيرًا إلى أن العمل المشترك يساهم فى تمكين سيدات مصر وزيادة مشاركتهن وخصوصا فى التصدى لجائحة كورونا.

ومن جانبها قالت زوجة السفير : كل سنة وسيدات وبنات مصر بخير، مشيرة إلى أن السيدات قدمن جهودا وإنجازات وتضحيات هائلة، فهن يتصدرن الخطوط الامامية فى مواجهة الجائحة العالمية.

وتابعت : نعرب عن تقديرنا الكبير لكل سيدة تشق طريقها لتحظى بحياة كريمة لها ولاحبائها ومجتمعها، لافتة إلى أن المشاركة فى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة يعد أمرا أساسيا لتحقيق التعافى المستدام والاندماج بدرجة أكبر والرخاء للجميع.