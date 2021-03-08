اليوم السابع
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سفير الاتحاد الأوروبى وزوجته: سيدات مصر يتقدمن الصفوف الأمامية فى محاربة كورونا.. فيديو

الإثنين، 08 مارس 2021 12:52 م
سفير الاتحاد الأوروبى وزوجته: سيدات مصر يتقدمن الصفوف الأمامية فى محاربة كورونا.. فيديو سفير الاتحاد الأوروبى وزوجته
كتبت: هناء أبو العز

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وأكد السفير وزوجته فى فيديو تم نشره على موقع  سفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة   "تويتر" بمناسبة اليوم العالمى للمرأة ، على  أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء يساهمون في إطار مبادرة "فريق أوروبا" في الاحتفاء بجهود السيدات والفتيات ودعمهن لتحقيق مستقبل أفضل يسوده التكافؤ، وبمساهمتهن الاساسية للتعافي من جائحة فيروس "كوفيد ١٩".
 
وشدد على أن مشاركة السيدات في الحياة العامة وقطاع الأعمال وصناعة القرار والقضاء على العنف ضد السيدات والفتيات يعد امرًا اساسيا لتحقيق المساواة بين الجنسين . 
 
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يقيم في مصر شراكة استراتيجية طويلة الأجل مع المجلس القومي للمرأة وجهات رئيسية اخرى،  مشيرًا إلى أن العمل المشترك يساهم فى تمكين سيدات مصر وزيادة مشاركتهن وخصوصا فى التصدى لجائحة كورونا. 
 
ومن جانبها قالت زوجة السفير : كل سنة وسيدات وبنات مصر بخير، مشيرة إلى أن السيدات قدمن جهودا وإنجازات وتضحيات هائلة، فهن يتصدرن الخطوط الامامية فى مواجهة الجائحة العالمية.
 
وتابعت : نعرب عن تقديرنا الكبير لكل سيدة تشق طريقها لتحظى بحياة كريمة لها ولاحبائها ومجتمعها، لافتة إلى أن المشاركة فى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة يعد أمرا أساسيا لتحقيق التعافى المستدام والاندماج بدرجة أكبر والرخاء للجميع.

سفير الاتحاد الأوروبى

يوم المرأة العالمى

كورونا

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