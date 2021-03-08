رفع 20 طن قمامة خلال حملة مكبرة بمجلس مدينة الباجور بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

شن مجلس مدينة الباجور بمحافظة المنوفية، حملة مكبرة لرفع القمامة والتى نتج عنها رفع 20 طن قمامة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، واستمرارا للأعمال التى تتم على أرض الواقع بالمدينة، وبما وجه به المحاسب السيد حسن عبد العال رئيس مركز ومدينة الباجور للمحاسب، محمد عزت نائب رئيس المركز لشئون القرى.

وقام قسم تحسين البيئة بالمركز برفع 20 طن قمامة وأتربة وأشجار مقطبة من أمام مدرسة السلام بالسوق القديم ، ومن أمام منطقه حسين زايد ، وأمام محلات السرور بشارع الجيش ، ومركز شرطه الباجور ، وشارع الجيش ، وميدان العسكرى حتى مجمع المواقف والعوده لشارع الجيش وشارع بنها ، وشارع وش 23 يوليو وشارع بور سعيد ، والميدان القديم والمحول ببنى حسن ، والمصرب وصلاح سالم وسوق الخضار ومستشفى الباجور وأمام الساحه وخلفها وبحرى السكه الحديد حتى مدخل زاويه جروان وأسفل الكوبرى وموقف شبين.

وأكد رئيس مركز ومدينة الباجور ، على أن العمل جارى على قدم وساق لرفع كافة التراكمات بالمركز والمدينة ، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار شن حملات النظافة وبالتنسيق مع وحدة التدخل السريع لرفع كافة التراكمات بالطرق الرئيسية والفرعية مع ضرورة الاهتمام ورفع كفاءة مستوى النظافة بجميع قرى مركز الباجور ، وذلك بهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتى هذا فى إطار الخطة المتكاملة لمحافظة المنوفية للارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين البيئة بنطاق مركز الباجور ، والتعامل الفورى مع بؤر تجمعات القمامة كافة للحد من إنتشارها ، وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين من إنتشار الأمراض المعدية ، وحفاظا على المنظر الجمالى والحضارى للمدينة والقري ، والوسعى الدائم للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .



