اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 مارس 2021 12:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رفع 20 طن قمامة خلال حملة مكبرة بمجلس مدينة الباجور بالمنوفية

الإثنين، 08 مارس 2021 11:24 ص
رفع 20 طن قمامة خلال حملة مكبرة بمجلس مدينة الباجور بالمنوفية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شن مجلس مدينة الباجور بمحافظة المنوفية، حملة مكبرة لرفع القمامة والتى نتج عنها رفع 20 طن قمامة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، واستمرارا للأعمال التى تتم على أرض الواقع بالمدينة، وبما وجه به المحاسب السيد حسن عبد العال رئيس مركز ومدينة الباجور للمحاسب، محمد عزت نائب رئيس المركز لشئون القرى.

وقام قسم تحسين البيئة بالمركز برفع 20 طن قمامة وأتربة وأشجار مقطبة من أمام مدرسة السلام بالسوق القديم ، ومن أمام منطقه حسين زايد ، وأمام محلات السرور بشارع الجيش ، ومركز شرطه الباجور ، وشارع الجيش ، وميدان العسكرى حتى مجمع المواقف والعوده لشارع الجيش وشارع بنها ،  وشارع وش 23 يوليو وشارع بور سعيد ، والميدان القديم والمحول ببنى حسن ، والمصرب وصلاح سالم وسوق الخضار ومستشفى الباجور وأمام الساحه وخلفها وبحرى السكه الحديد حتى مدخل زاويه جروان وأسفل الكوبرى وموقف شبين.

وأكد رئيس مركز ومدينة الباجور ، على أن العمل جارى على قدم وساق لرفع كافة التراكمات بالمركز والمدينة ، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار شن حملات النظافة وبالتنسيق مع وحدة التدخل السريع لرفع كافة التراكمات بالطرق الرئيسية والفرعية مع ضرورة الاهتمام ورفع كفاءة مستوى النظافة بجميع قرى مركز الباجور ، وذلك بهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتى هذا فى إطار الخطة المتكاملة لمحافظة المنوفية للارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين البيئة بنطاق مركز الباجور ، والتعامل الفورى مع بؤر تجمعات القمامة كافة للحد من إنتشارها ، وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين من إنتشار الأمراض المعدية ، وحفاظا على المنظر الجمالى والحضارى للمدينة والقري ، والوسعى الدائم للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

202103081115571557
 

محافظ المنوفية

مركز الباجور

رئيس مدينة الباجور

المنوفية

رفع القمامة من مدينة الباجور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رفع 28 طن قمامة خلال حملة مكبرة بمجلس مدينة الباجور فى المنوفية

الأحد، 07 مارس 2021 12:54 م

رفع تراكمات القمامة بأبوصير وأبو النمرس وتطهير مصرف عزبة مدكور بالجيزة.. صور

الثلاثاء، 02 مارس 2021 11:31 ص

وحدة التدخل السريع ترفع 360 طن قمامة من كفر أبو الديب بالشرقية

الإثنين، 01 مارس 2021 04:22 م

محافظ أسيوط يشدد على تحسين النظافة وحملات لرفع القمامة والأتربة بصدفا

الأحد، 28 فبراير 2021 01:02 م

حملات نظافة بالمنوفية لرفع القمامة ونواتج الهدم حفاظاً على المظهر الحضارى.. صور

الجمعة، 26 فبراير 2021 03:18 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة