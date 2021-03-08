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رابطة العالم الإسلامى تدين الاعتداءات الإرهابية التى استهدفت مرافق نفطية بالمنطقة الشرقية

الإثنين، 08 مارس 2021 12:41 ص
رابطة العالم الإسلامى تدين الاعتداءات الإرهابية التى استهدفت مرافق نفطية بالمنطقة الشرقية رابطة العالم الإسلامى
كتب - إسماعيل رفعت

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أدانت رابطة العالم الإسلامي، باسم كافة مجامعها ومجالسها وهيئاتها العالمية الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة بالمنطقة الشرقية ومرافق شركة أرامكو بالظهران.
 
وقالت الرابطة، في بيانٍ، صدر عن معالي أمينها العام رئيس هيئة علماء المُسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى إنها تستنكر وتُدين تلك الاعتداءات الإرهابية، التي تستهدف المملكة وإمدادات وأمن الطاقة العالمي.
 
وأعربت الرابطة، باسم علماء وشعوب العالم الإسلامي المنضوين تحت مظلتها الجامعة عن تضامنها ووقوفها التامّ مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الاعتداءات الإرهابية وتأييدها لكافة ما تتخذه من إجراءات لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية وإمدادات وأمن الطاقة العالمي، مجددة التأكيد على أن هذه الأفعال الإجرامية تعكس حالة البؤس واليأس التي يُمارسها الإرهاب الطائفي في ظِل هزائمه المُتتالية.

رابطة العالم الإسلامى

أرامكو

محمد بن عبدالكريم العيسى

رئيس هيئة علماء المُسلمين

السعودية

الإرهاب

الخزانات البترولية

رأس تنورة

المنطقة الشرقية

الظهران

شركة أرامكو بالظهران

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