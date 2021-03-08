رئيس وزراء إيطاليا: تسريع وتيرة التطعيم يسهم فى الخروج من أزمة كورونا

أكد رئيس الوزراء الإيطالى ماريو دراجى، أن تسريع وتيرة التطعيم يسهم فى الخروج من أزمة كورونا، يأتى هذا بعدما أجازت إيطاليا لقاح أسترازينيكا ضد كورونا لمن هم فوق 65 عاما، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
كما أكدت السلطات الإيطالية توفير اللقاحات ضد فيروس كورونا لجميع مواطنيها بحلول نهاية الصيف المقبل، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وفى وقت سابق دعا وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانزا ، الاتحاد الأوروبي إلى الموافقة في أقرب وقت ممكن على اللقاح الروسى سبوتنكv ""Sputnik V المضاد لفيروس كورونا ، الذي طوره مركز نيكولاي جاماليا لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة في روسيا، حيث أكد معهد سبالانزى Spallanzani للأمراض المعدية في روما ، أحد أكثر المعاهد شهرة في البلاد ، فعالية اللقاح الروسي بأكثر من 91%.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة