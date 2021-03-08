رئيس وزراء إيطاليا: تسريع وتيرة التطعيم يسهم فى الخروج من أزمة كورونا

كتب أحمد عرفة

أكد رئيس الوزراء الإيطالى ماريو دراجى، أن تسريع وتيرة التطعيم يسهم فى الخروج من أزمة كورونا، يأتى هذا بعدما أجازت إيطاليا لقاح أسترازينيكا ضد كورونا لمن هم فوق 65 عاما، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

كما أكدت السلطات الإيطالية توفير اللقاحات ضد فيروس كورونا لجميع مواطنيها بحلول نهاية الصيف المقبل، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.