رئيس مدينة مطوبس يستجيب لشكوى غرق قرية بمياه الصرف الصحى في كفر الشيخ

أحمد جمال الدين - كفر الشيخ - محمد سليمان

أرسل عدد من سكان قرية مطوبس القنى بمحافظة كفر الشيخ، شكوى عبر خدمة صحافة المواطن فى اليوم السابع، يتضررون من غرق طرقات القرية بمياه الصرف الصحى، والتى تعمل على انتشار الرائحة الكريهة فضلا عن تسربها أسفل المنازل ما يعمل على تصدعها .

وطالب القارئ فى رسالته بضرورة تسيير سيارات تعمل على شفط المياه حرصا على الصحة العامة للأهالى. وقال جمال فهمى رئيس مركز ومدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ ، إنه وجه عمال النظافة والعاملين بالصرف الصحى لرفع المياه بطرقات قرية القنى التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ ، كما سيتم معالجة تسرب المياه للمنازل ، حفاظا على سلامتها وسلامة قاطنيها .

للتواصل / 0120775051

تأتى هذه الشكوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكأوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة وألفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة وأحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكأوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".