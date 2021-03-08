رئيس الشيوخ: مهما قلنا فى ثناء وتقدير المرأة فلن نوفيها حقها.. صور

نور على - نورا فخرى - تصوير خالد مشعل

وجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، التهئنة للمراة المصرية بمناسبة يوم المرأة العالمى.

وقال رئيس مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة للمجلس: "اليوم يحتفل العالم اليوم بيوم المرأة العالمى وفى القلب منه المرأة المصرية فباسمكم وباسمى.. أتقدم بخالص التهنئة للمرأة بهذه المناسبة، فهى الأم ... والأخت ... والزوجة ... والإبنة ... والمرأة للرجل شريكة فى إعمار الأرض.. وركيزة أساسية للمجتمع ... بها تقوم الأسرة ... فهى من ترعى النشء الذى ينهض بمستقبل واعد ... ومهما قلنا من عبارات الثناء والتقدير فى حق المرأة ... فلن نوفيها حقها".

يذكر أن المجلس اليوم ينتخب هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ14 بالمجلس، وذلك بعدما شهدت الأيام الماضية اختيار الأعضاء اللجان التى يرغبون في الانضمام لعضويتها.

ومن المقرر حسب اللائحة الداخلية، أن يضم مجلس الشيوخ 14 لجنة نوعية هي : لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، لجنة الدفاع والأمن القومى، لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لجنة الشباب والرياضة، لجنة الصحة والسكان، لجنة الزراعة والرى والموارد المائية، لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، لجنة الشئون الدينية.