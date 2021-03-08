اليوم السابع
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رئيس الشيوخ: مهما قلنا فى ثناء وتقدير المرأة فلن نوفيها حقها.. صور

الإثنين، 08 مارس 2021 12:31 م
رئيس الشيوخ: مهما قلنا فى ثناء وتقدير المرأة فلن نوفيها حقها.. صور مجلس الشيوخ
نور على - نورا فخرى - تصوير خالد مشعل

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وجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، التهئنة للمراة المصرية بمناسبة يوم المرأة العالمى.
 
وقال رئيس مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة للمجلس: "اليوم يحتفل العالم اليوم بيوم المرأة العالمى وفى القلب منه المرأة المصرية فباسمكم وباسمى.. أتقدم بخالص التهنئة للمرأة بهذه المناسبة، فهى الأم ... والأخت ... والزوجة ... والإبنة ... والمرأة للرجل شريكة فى إعمار الأرض.. وركيزة أساسية للمجتمع ... بها تقوم الأسرة ... فهى من ترعى النشء الذى ينهض بمستقبل واعد ... ومهما قلنا من عبارات الثناء والتقدير فى حق المرأة ... فلن نوفيها حقها".
 
يذكر أن المجلس اليوم ينتخب هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ14 بالمجلس، وذلك بعدما شهدت الأيام الماضية اختيار الأعضاء اللجان التى يرغبون في الانضمام لعضويتها.
 
ومن المقرر حسب اللائحة الداخلية، أن يضم مجلس الشيوخ 14 لجنة نوعية هي :  لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، لجنة الدفاع والأمن القومى، لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل،  لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لجنة الشباب والرياضة، لجنة الصحة والسكان، لجنة الزراعة والرى والموارد المائية، لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، لجنة الشئون الدينية.
 
أعضاء الشيوخ بالجلسة العامة
أعضاء الشيوخ بالجلسة العامة

أعضاء مجلس الشيوخ
أعضاء مجلس الشيوخ

الأعضاء يتابعون كشوف عضوية اللجان الوعية
الأعضاء يتابعون كشوف عضوية اللجان الوعية

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

الجلسة العامة
الجلسة العامة

الفريق جلال هريدى بمجلس الشيوخ
الفريق جلال هريدى بمجلس الشيوخ

المرأة بمجلس الشيوخ
المرأة بمجلس الشيوخ

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

المستشار محمود إسماعيل عتمان امين عام مجلس الشيوخ
المستشار محمود إسماعيل عتمان امين عام مجلس الشيوخ

النائبة سميرة عبد العزيز تسجل حضورها ببصمة الوجه
النائبة سميرة عبد العزيز تسجل حضورها ببصمة الوجه

أمين عام مجلس الشيوخ والأعضاء
أمين عام مجلس الشيوخ والأعضاء

سامح عاشور يُسجل حضوره ببصمة الوجه
سامح عاشور يُسجل حضوره ببصمة الوجه

عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس
عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس

قاعة الجلسة العامة بالشيوخ
قاعة الجلسة العامة بالشيوخ

كشوف عضوية اللجان الوعية
كشوف عضوية اللجان الوعية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يحيى الفخرانى بقاعة الجلسة العامة
يحيى الفخرانى بقاعة الجلسة العامة

يحيى الفخرانى يُسجل الحضور ببصمة الوجه
يحيى الفخرانى يُسجل الحضور ببصمة الوجه

 


مجلس الشيوخ

الجلسة العامة

اليوم المراة العالمى

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

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