دعما لاكتشاف ورعاية المواهب الرياضية.. باديا بالم هيلز تحتضن أكاديمية "حقك تحلم" على أرضها

وقعت مجموعة منصور مذكرة تفاهم مع أكاديمية "حقك تحلم" بإجمالي استثمارات 30 مليون يورو، التي سوف تحتضنها باديا بالم هيلز للتطوير العقاري على أرضها، والتي تستهدف خدمة الكوادر الرياضية الشابة من القرى والمجتمعات غير القادرة من خلال الوصول إلى جميع المواهب المصرية في كرة القدم لتمكنيهم من تحقيق حلمهم عن طريق توفير كافة الموارد الدراسية والتدريبية لدعمهم في تنمية مواهبهم.

ومن المقرر أن يتم إطلاق الأكاديمية في يناير القادم 2022 على مساحة 15 فدان. وتأتي تلك الخطوة تأكيدا على دعم باديا للشباب في المجالات المختلفة، ويعد هذا اول استثمار في النماذج الجديدة في مجال المسئولية الاجتماعية التي تجمع بين الرياضة والتعليم معا، وتأتى تلك الشراكة في إطار منح الفرص لجميع الكوادر الشابة لتطوير مهاراتهم الرياضية واكتساب الخبرة من أجل مستقبل كروي مبهر، مما يتماشى ايضا مع الخطة الاستراتيجية ورؤية مصر 2030.

وتقدم باديا باعتبارها أول مدينة تنتمي الى الجيل الرابع في منطقة غرب القاهرة فرصًا جديدة مبنية على أفكار حديثة ومبتكرة تخدم فئات مختلفة من الشباب ليقدموا مواهبهم إلى العالم، فيعد هذا المشروع الأول من نوعه في مصر وذلك لعدم تركيزه على مجال الرياضة فقط، بل أكاديمية "حقك تحلم" تستهدف خلق الفرص، من أكاديميات كرة القدم ونوادي المحترفين والكليات والجامعات الشريكة، من خلال تأسيس منصة لاستكشاف المواهب الرياضية وتطويرها، مع التركيز على المسار التعليمي، باتباع نموذج أكاديمياتها الناجح في غانا والدانمارك.

تستخدم مجموعة "حقك تحلم" كرة القدم كوسيلة لتوفير فرص تحسين جودة حياة الأطفال ومجتمعاتهم من خلال الرياضة والتعليم وبرنامج التطوير الشخصي. ومن شأن هذه الشراكة أن تساعد المجموعة في تسريع وتيرة خطط التوسع العالمية وتوفير المزيد من الفرص لمزيد من الأطفال في مصر. كما تهدف مجموعة "حقك تحلم" إلى إرساء معيار جديد لمفهوم الرياضة الموجهة لتحقيق الأهداف.

وعن هذه الشراكة، قال ياسين منصور رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة بالم هيلز للتطوير العقارى "نحن سعداء بتلك الشراكة وباحتضان باديا أكاديمية "حقك تحلم" على أرضها، وهو ما يؤكد على أننا نعمل من خلال الشراكات المختلفة مع كبرى المؤسسات العالمية لتمكين هؤلاء الشباب وتقديم الدعم الكامل لهم، ولذلك قمنا بالتعاون مع أكاديمية "حقك تحلم" والتي لا تقدم نموذج تقليدي بل تعمل على دمج الرياضة والتعليم معا، ونأمل أن تكون تلك الخطوة بداية لاكتشاف مواهب كروية مصرية تشرف مصر عالميا."

وعن اختيار باديا لتصبح المقر الرئيسي للأكاديمية علق السيد محمد وصفي العضو المنتدب لأكاديمية "حقك تحلم" في مصر: "ستتولى مجموعة "حقك تحلم" مصاريف معيشة الناشئ كاملا سواء من ملبس او تغذية او معيشة او تدريب، نريد ان يكون تحت انظارنا وداخل المناخ الخاص بنا حتى يعيش الاحتراف من حداثة سنوات عمره، نفتخر من احتضان باديا الأكاديمية على أرضها، وبالتأكيد سنعمل على تجهيزها على أعلى مستوى من أجل مستقبل أفضل لجيل جديد من المواهب المشرفة."

الجدير بالذكر أنه سيتم من خلال الأكاديمية التدريب على رياضة كرة القدم، اعتمادا على البرنامج التدريبي الذي يتم تطبيقه في النادي الدنماركي المحترف (FC Nordsjaelland) المملوك لمجموعة منصور.

فريق كشافيين الاكاديمية سيعمل على متابعة العديد من المواهب من سن 9 سنوات كحد أدني وصولا الي 17 سنة كحد اقصى في مختلف المحافظات، وسوف تضم الأكاديمية 29 شاب ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 100 شخص بعد 4 سنين، بالإضافة ستوفر الأكاديمية للشباب تطوير مهاراتهم الرياضية في لعب كرة القدم، ودعم موهبتهم ليحصلوا على فرصة الانضمام إلى فريق (FC Nordsjaelland) الذي ينشط في الدوري الممتاز الدنماركى عندما يبلغ عمرهم 18 عامًا، بالإضافة إلى فرصة تعليم من خلال بعض المدارس والجامعات ضمن شبكة الأكاديمية.

باديا هي مدينة متكاملة مستدامة ذكية في قلب السادس من أكتوبر، وهي المشروع الأكبر والأول من نوعه لشركة بالم هيلز للتطوير العقاري، بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. على مساحة 3000 فدان، تعكس باديا الرؤية الاستراتيجية لبالم هيلز في تقديم مشروعات سكنية متكاملة تجمع بين الحداثة والتكنولوجيا والتصميم. تتبنى باديا اعتماد مفاهيم الاستدامة في مناهجها، حيث تعد مدينة متكاملة، توفر لساكنيها جميع الخدمات المتنوعة كما تتمتع بكافة المقومات صديقة البيئة، وبالنظر الى الموقع الاستراتيجي للمشروع والفريد من نوعه، نجد انها مدينة متصلة بمختلف المحاور والطرق الجديدة مما يسهل ويسير من عملية التنقل، وهو ما يعزز من دمج باديا بالمناطق الجديدة.

وتقدم باديا لساكنيها الخدمات والمرافق المتنوعة منها: خدمات تعليمية، وترفيهية، وصحية، وأنشطة تجارة التجزئة، حيث يضم المشروع أول جامعة داخل التوسعات الجديدة بأكتوبر، وهي جامعة باديا الدولية وذلك بالشراكة مع جامعة فيينا الطبية الدولية MUVI، إلى جانب مجموعة من المدارس الدولية والمحلية، بالإضافة إلى المكاتب الإدارية ومحلات التجزئة من السوبر ماركت والهايبر، ومنتجع صحي وفندق 5 نجوم ومركز مؤتمرات ومستشفى، وانطلاقا من دعمها للفن أعلنت باديا عن ضخها لاستثمارات جديدة لإنشاء مجموعة أستوديو هات لتصوير الأفلام مجهزة بأحدث المعدات والتقنيات التكنولوجية على أعلى مستوى، والتي تدشن بداية عصر جديد للفن في مصر وتطبيقه على مستوى مختلف.







