اليوم السابع
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حملة لمكافحة البعوض ورش المياه الراكدة بحى الشرابجة فى شمال سيناء

الإثنين، 08 مارس 2021 10:48 ص
حملة لمكافحة البعوض ورش المياه الراكدة بحى الشرابجة فى شمال سيناء رش برك المياه بحى الشرابجة
شمال سيناء - محمد حسين

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نفذت وحدة مكافحة الأمراض وملاريا العريش، حملة رش وتعقيم استهدفت مكافحة تكاثر البعوض، وأعلنت الوحدة فى بيان لها، قيامها برش برك المياه الراكدة بحى الشرابجة بنطاق غرب العريش بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض والبعوض، وتغطية حى غرب المدينة من شارع على بن أبى طالب حتى شارع الازهر بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض.

نفذ الحملة فريق مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش ، برئاسة وإشراف مهندس صبحى الفرماوى رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش، ومهندس محمود فايز والمهندسة الهام عايش والفنيين كمال السيد ، السيد عبد الغفور وسعيد متولى والسائقين أحمد على ونافذ عبده مسلم.

وسبقه تنفيذ حملة تطهير المعهد الفنى للتمريض للجان الامتحانات ، وقاعة المؤتمرات فى دار الضيافة بمستشفى العريش بتطهير احترازى ضد فيروس كورونا ، وتنفيذ حملة تغطية حى ضاحية السلام، وحى الرائد العربى بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات الذباب والذباب البالغ والقوارض.


شمال سيناء

العريش

مكافحة الباعوض

مستشفى العريش

وحدة مكافحة الامراض بالعريض

رش برك المياه الراكدة

حى الشرابجة

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