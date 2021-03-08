حبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لمتهم زرع مخدر الماريجوانا بشقته فى البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

قضت محكمة جنايات البحر الأحمر، الاثنين، بحبس مهندس، سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لقيامه بزراعة نبات الماريجوانا المخدر داخل شقته شمال الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

ترجع تفاصيل القضية لشهر نوفمبر من العام الماضى، عندما تمكن مكتب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالغردقة، وبمشاركة مديرية أمن البحر الأحمر، من رصد أحد الأشخاص تخصص فى زراعة نبات الماريجوانا المخدر وترويج العقاقير المخدرة على عملائه، حيث جهز منزله بصوبات زراعية ولمبات حرارية وأصص لزراعة نبات الماريجوانا المخدر.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم، فى بداية العقد الرابع من العمر، وضبطه، وتبين أنه يعمل بمجال التسويق الإلكترونى، وذلك أثناء تواجده بمنزله. وعثر بحوزته على 11 أصيص بداخلها "11 شجيرة لنبات الماريجوانا المخدر - 47 بذرة لنبات الماريجوانا المخدر - 15 قرص مخدر لعقار الإكستاسى الخيوط"، و" كمية لنبات الماريجوانا المخدر وزنت 10 جرام - 4 كتالوج لتعلم كيفية زراعة نبات الماريجوانا – مبالغ مالية متعددة العملات – هاتف محمول – سيارة".

وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتى قررت جلسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتجديد له واحالته لمحكمة الجنايات، وحددت جلسته اليوم الذى امرت بقرارها السابق ذكره.