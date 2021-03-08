تنفيذ 70% من شبكات الانحدار لمشروع صرف العدلية لخدمة 8 قرى بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد المهندس سامح قابيل رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، أنه جار تنفيذ مشروع صرف صحى قرى العدلية بمركز بلبيس بتكلفة 400 مليون جنيه، وذلك لخدمة قرى (العدلية – ميت حبيب – ميت حمل – الشغابنة – كفر اكياد – سندنهور – قهلة الجبل – كفر العرب) حيث يشمل المشروع إنشاء محطة معالجة تعمل بطاقة 20 ألف م3/اليوم و8 روافع صرف صحى.

وأشار إلى أن نسبة التنفيذ الكلية لشبكات الانحدار بلغت 70% وجار مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات بالمشروع لسرعة الانتهاء منه طبقا للجدول الزمنى المحدد، ليعود بالنفع والفائدة على المواطنين بهذه القرى.

وقال بيان، إنه اطمأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية من المهندس سامح قابيل رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية على معدلات تنفيذ مشروع صرف صحى قرى العدلية بمركز بلبيس والمُقام بتكلفة 400 مليون جنيه، ليساهم وبشكل كبير فى توفير مشروع صرف صحى آمن وسليم لعدد 8 قرى بمركز ومدينة بلبيس وحفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وأوضح محافظ الشرقية، أنه جار تنفيذ 93 مشروعا بقطاع الصرف الصحى بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليارا و356 مليون جنيه والتى تشمل إقامة 33 محطة معالجة و194 محطة رفع بالإضافة إلى خطوط طرد وانحدار وشبكات لخدمة قرى ومدن المحافظة، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية وهامة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.

ووجه المحافظ رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بإلزام الشركة المسند لها تنفيذ تلك الأعمال ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المحدد مع مراعاة الجودة فى العمل والالتزام بالمواصفات المحددة، مؤكدا ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء تنفيذ الأعمال لمواجهة فيروس كورونا والتأكد من ارتداء العمال الكمامة الواقية بالإضافة إلى إجراء أعمال التطهير والتعقيم للمعدات المستخدمة حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.