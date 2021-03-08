تعرف على مجهودات الوحدات المحلية فى ملفات النظافة والتجميل ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

كلف الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف رؤساء الوحدات المحلية بالعمل المستمر لرفع كفاءة منظومة النظافة والكهرباء وتحسين البيئة العامة ، والتصدى لظاهرة إشغال الطريق، ومتابعة مستوى الأداء للمشروعات الجارى تنفيذها طبقا للتوقيت الزمنى لتسليمها، وتنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية العامة والإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا ، ومراقبة وضبط الأسواق، وضرورة التواصل المباشر مع المواطنين لبحث مشكلاتهم ومتطلباتهم والعمل على سرعة حلها وفق الإمكانيات المتاحة.

مركز ومدينة سمسطا

وقالت المحافظة فى بيان، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا برئاسة ناصر سيف النصر رصدت عدة مخالفات تموينية خلال حملة تفتيشية نفذتها بالتنسيق مع الإدارة التموينية والتى استهدفت المخابز البلدية بدائرة المركز لضبط الأسواق وتشديد الرقابة على جودة إنتاج الخبز المدعم وعدم التلاعب فى حصص الدقيق المقررة، حيث تنوعت المخالفات بين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجين وعدم إعطاء بون للمواطنين وعدم وجود شهادات صحية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

فيما تواصل الوحدة متابعة المشروعات الجارى تنفيذها بدائرة المركز قياسا بالتوقيت الزمنى لتسليمها ودخولها الخدمة حيت تم نهو 85% من إنشاء مشروع المول التجارى وكذلك مشروع إحلال وتوسعة سحارة مازورة والخطة المشتركة مع مديرية الطرق والنقل لرصف بعض الطرق حيث جارى التمهيد ونقل أعمدة الإنارة لتوسعة طريق منشاة أبو مليح والدومانية وطريق عزبة معوض، علاوة على متابعة مشروع تطوير وحدة إطفاء دشطوط والانتهاء من تركيب محول كهرباء بقرية كوم الرمل بقوة 500 وات لتخفيف الجهد من المحولات القديمة، والتوسعات الإنشائية بمدرسة مازورة الابتدائىة الجديدة وتجديد الفصل الواحد بقرية المحمودية.

وفى قطاعات النظافة والكهرباء والمياه والصرف الصحى تم رفع 100 طنا من القمامة بمناطق متفرقة من شوارع المدينة وجمع المخلفات المنزلية من المجالس القروية التابعة، كما تم نقل 19 من الأعمدة الكهربائية بطريق المحموديه وطريق الدومانية وصيانة وتركيب 31 كشاف إنارة بقرية دشطوط, فضلاً عن صيانة بعض أعطال مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء بشوارع المدينة والقرى التابعة.

فيما تم تحرير عدة محاضر لعدد من المواطنين الغير ملتزمين بارتداء الكمامات الواقية حفاظاً على صحة وسلامة عامة المواطنين، وذلك خلال الحملات التى تنظمها الوحدة المحلية على المقاهى والمحال التجارية ووسائل النقل العام ومواقف السيارات ضمن خطة المحافظة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا، بينما تم متابعة العمل بملف التصالح على مخالفات البناء وتقديم كافة التيسيرات اللازمة للمواطنين لسرعة إنهاء إجراءات تقنين أوضاعهم القانونية.

مركز ومدينة بنى سويف

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف برئاسة اللواء وليد البيلي برفع القمامة ورفع الأتربة من حى مقبل وشارع ابن رشد وشارع صلاح سالم وشارع عبد السلام عارف بداية من ميدان الزراعيين حتى مديرية التموين وشارع البشرى وشارع سعد زغلول وطريق الأزهرى وشارع فكرى وشارع الفحم ومبارك وسيد إسماعيل والمدخل البحرى للمدينة، كما قامت شبكة الكهرباء الداخلية بمراجعة أعمدة الإنارة بشارع عبدالقادر إسماعيل خلف بن سيناء وشارع محمد على من جسر إسلام.

فى حين تقوم المجالس القروية برفع المخلفات وصيانة الكهرباء وتطوير المداخل حيث قامت الوحدة المحلية لقرية تزمنت الشرقية بصيانة وتركيب 25 كشافا بالطريق الدائرى ورفع 20 طنا من القمامة بمحيط كنيسة الأنبا كاراس بمحى الدين ومحطة المعالجة الرئيسية بالقرية وطريق محى الدين، بينما قامت الوحدة المحلية لقرية إبشنا بصيانة30 وحدة كهربائية على مصرف المحيط، كما قامت الوحدة المحلية لقرية باروط بمعاينة مدخل القرية بالاشتراك مع الإدارة الهندسية للبدء فى أعمال التجميل، إضافة إلى صيانة 50 كشافا بعزبة الوقف ورفع 17 طن مخلفات منزلية بدائرة المركز.

مركز ومدينة ناصر

وفى هذا السياق ورد تقرير الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر برئاسة على يوسف متضمنا الإشارة إلى استمرار الحملات اليومية والتى تشمل كافة القطاعات الخدمية والتنموية بالمدينة ولاسيما قطاع النظافة والحفاظ على المظهر اللائق للمدينة، وتوفير بيئة آمنة خالية من التلوث حيث تم رفع 40 طنا من القمامة بمناطق متفرقة من المدينة وجمع المخلفات المنزلية بدائرة مجلس قروي، علاوة على رفع نواتج تطهير ترعة إشمنت وصيانة كشافات الإنارة بطريق الحمامات ومناوي، ومتابعة تبطين الترع بدائرة المركز.

مركز ومدينة إهناسيا

فى حين قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا برئاسة المحاسب نشأت معبد بالإزالة فى المهد لحالة تعدى بالبناء على أرض زراعية بزمام عزبة محمد أمين التابعة لمجلس قروى قاى، بينما تقوم الوحدة بتقديم كافة التيسيرات اللازمة للمواطنين لسرعة إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء وفق القوانين واللوائح المنظمة لذلك.

فيما تواصل الوحدة جهودها الميدانية والانضباطية بكافة شوارع المدينة والمجالس القروية التابعة لتحقيق الانضباط وإعادة المظهر الحضارى بما يسهم فى تطوير البنية التحتية والبيئة الصحية المحيطة بالمواطنين حيث تم رفع أكثر من 100 طنا من القمامة والمخلفات بمناطق متفرقة من المدينة، إضافة إلى جمع المخلفات المنزلية بدائرة مجلس قروى النويرة وننا وبراوة والعواونة وقاى وتمهيد الطرق بقرية معصرة نعسان وطريق العواونة/شرهي، فضلاً عن صيانة وتركيب 95 كشافا كهربائيا بمنطقة بحرى البلد ومحيط مستشفى إهناسيا المركزى والطرق العامة بين القرى والشوارع الرئيسية بدائرة المجالس القروية، بينما قام مجلس قروى قاى بالمرور على الوحدة الصحية بالقرية لمتابعة سير العمل والتأكد من توافر كافة الخدمات للمواطنين.

مركز ومدينة الفشن

و قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن برئاسة المهندس محمود سعد بالعديد من الجهود ضمن تقريرها اليومي، والتى تمثلت فى التحفظ على عدد من الشيش بعدة مقاهى وكافيهات ورصد العديد من المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك خلال تنفيذ حملة مكبرة مساء أمس استهدفت المقاهى والكافيهات والمحال التجارية والمطاعم العامة والورش الحرفية بكافة شوارع المدينة لمراجعة تراخيص الأنشطة التجارية ومتابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية لتداعيات فيروس كورونا.

فيما واصلت الوحدة جهودها اليومية فى رفع القمامة والمخلفات حيث تم رفع 118 طنا من القمامة بشوارع المدينة ومحيط المدارس والمصالح الحكومية ودور العبادة والمناطق الشعبية والأحياء السكنية، وتفريغ الحاويات والجمع من المنازل وتوريد تلك المخلفات لمصنع السماد العضوي علاوة على جمع القمامة المنزلية بدائرة مجلس قروى الفنت وشنرا وإقفهس وتلت وأبسوج ودلهانس، ورفع الإشغالات على الترع المغطاة بقرية القضابى وزرابى الحيبة، وتمهيد طريق عزبة تلت حتى قرية طلا وتركيب كشافات الإنارة بطريق بنى صالح و الفنت الغربية وشد أسلاك الكهرباء بطريق صفط العرفا.

فيما قام مجلس قروى شنرا بالمرور على الوحدة الصحية بالقرية وتحرير مذكرة قانونية للتحقيق فى المخالفات التى تم رصدها، إضافة إلى تحرير 13 محضرا لمخالفات بيئية، وإزالة إشغالات الطريق بقرية طلا ومتابعة الأعمال الإنشائية بمدرسة كمون.

مركز ومدينة الواسطى

وورد تقرير الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى برئاسة المحاسب محمد بكري متضمنا الإشارة إلى إزالة فى المهد لعدة حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية بزمام قرية الميمون وقمن العروس وكوم إدريجة، فيما تم تحرير 11محضرا لمخالفات تموينية بالمخابز البلدية تضمنت 3 محاضر تصرف في34 جوال دقيق بلدى مدعم وبيعها فى السوق السوداء و8 محاضرإنتاج خبز غير مطابقة للمواصفات القانونية وعدم نظافة أدوات العجين، وذلك خلال حملة تموينية نظمتها إدارة تموين الواسطى على المخابز البلدية وتشديد الرقابة على جودة إنتاج الخبز المدعم وعدم التلاعب فى حصص الدقيق المقررة.

بينما تم متابعة التزام أصحاب المقاهى والمطاعم والمولات التجارية والمواطنين فى وسائل النقل العام وأماكن التجمعات بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، كما تم المرور على مستشفى الواسطى المركزى لمتابعة الأداء والاطمئنان على سير العمل وانتظامه داخل المستشفى ، وتوافر حد الأمان من الأكسجين والأدوية والأمصال اللازمة لتقديم الرعاية الصحية للمصابين بفيروس كورونا.

فى حين تواصل الوحدة جهودها اليومية فى قطاعات النظافة والكهرباء والمياه والصرف الصحى بالتنسيق مع الجهات المعنية حيث قامت بحملة نظافة بالمدينة وزاوية المصلوب أسفرت عن رفع 65 طن قمامة 70 طن نواتج تطهير الترع والمصارف بدائرة المركز إضافة إلى جمع 80 طنا من المخلفات المنزلية بدائرة مجلس قروى الميمون وإطواب وميدوم وأبوصير الملق وقمن العروس وإنفسط، كما تم رفع كميات من الأتربة والمخلفات بطريق القاهرة/ بنى سويف الزراعى واستكمال أعمال تطوير وتجميل مدخل المدينة ومتابعة المشروعات الجارى تنفيذها بدائرة المركز.



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