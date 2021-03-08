اليوم السابع
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تطعيم أكثر من 700 ألف شخص في موسكو ضد "كورونا"

الإثنين، 08 مارس 2021 11:37 ص
تطعيم أكثر من 700 ألف شخص في موسكو ضد "كورونا" تطعيمات كورونا فى روسيا - أرشيفية
(أ ش أ)

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أعلنت نائبة عمدة العاصمة الروسية موسكو لشؤون التنمية الاجتماعية، أناستاسيا راكوفا، أن أكثر من 700 ألف شخص بالمدينة تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد . 

وقالت راكوفا في تصريح لقناة "روسيا ــ 24" اليوم الاثنين: " لقد تم حتى اليوم تطعيم أكثر من 700 ألف شخص في موسكو ضد كورونا ، وذلك منذ بداية عمليات التطعيم " .

وكانت وزارة الصحة الروسية قد سجلت أول لقاح في العالم (سبوتنيك ــ V) ضد "كوفيد-19" في أغسطس الماضي، والذي طوره مركز "جامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.
وقد أظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة به


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