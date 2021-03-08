أعلنت نائبة عمدة العاصمة الروسية موسكو لشؤون التنمية الاجتماعية، أناستاسيا راكوفا، أن أكثر من 700 ألف شخص بالمدينة تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد .
وقالت راكوفا في تصريح لقناة "روسيا ــ 24" اليوم الاثنين: " لقد تم حتى اليوم تطعيم أكثر من 700 ألف شخص في موسكو ضد كورونا ، وذلك منذ بداية عمليات التطعيم " .
وكانت وزارة الصحة الروسية قد سجلت أول لقاح في العالم (سبوتنيك ــ V) ضد "كوفيد-19" في أغسطس الماضي، والذي طوره مركز "جامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.
وقد أظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة به
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