(أ ش أ)

أعلنت نائبة عمدة العاصمة الروسية موسكو لشؤون التنمية الاجتماعية، أناستاسيا راكوفا، أن أكثر من 700 ألف شخص بالمدينة تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد .

وقالت راكوفا في تصريح لقناة "روسيا ــ 24" اليوم الاثنين: " لقد تم حتى اليوم تطعيم أكثر من 700 ألف شخص في موسكو ضد كورونا ، وذلك منذ بداية عمليات التطعيم " .

وكانت وزارة الصحة الروسية قد سجلت أول لقاح في العالم (سبوتنيك ــ V) ضد "كوفيد-19" في أغسطس الماضي، والذي طوره مركز "جامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وقد أظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة به