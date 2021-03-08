تركيب خزان أكسجين بسعة 11 ألف لتر بمستشفى أشمون العام بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

شهد مستشفى أشمون العام، بمحافظة المنوفية، اليوم الإثنين، تركيب خزان أكسجين به لمواجهة أزمات الأكسجين المتكررة التى تواجهها المستشفى خلال الفترة الأخيرة.

حضر تركيب الخزان الدكتور عبدالله بشير مدير المستشفى، يرافقة الدكتور اسامة الفيومى والدكتور ابراهيم الأعصر رئيس قسم العزل بالمستشفى، وابراهيم أبو الحسن عضو مجلس الأمناء بالمستشفى، وعدد من أعضاء مجلس الأمناء بالمستشفى.

واكد الدكتور أسامة الفيومى، وكيل المستشفى، أن الخزان بسعة 11 ألف لتر، ويقدم الخزان خدمة مميزة المستشفى ويساعد على القضاء على ازمة الاسطوانات .

وأوضح الفيومى انه يتم العمل على توصيل الخزان الجديد شبكة الغازات الخاصة بالمستشفى من أجل الوصول إلى أفضل خدمة طبية .