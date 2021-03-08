اليوم السابع
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تحصين 220 ألف رأس ماشية ضد حمى "الوادى المتصدع والقلاعية" بكفر الشيخ.. صور

الإثنين، 08 مارس 2021 02:24 م
تحصين 220 ألف رأس ماشية ضد حمى "الوادى المتصدع والقلاعية" بكفر الشيخ.. صور فرق التحصين بكفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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شهدت قرى محافظة كفر الشيخ، حملات تحصين الماشية ضد حمى الوادى المتصدع والحمى القلاعية، بالإضافة لأعمال الترقيم، ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور أيمن عبدالاه، مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن حملات مديرية الطب البيطرى تمكنت من تحصين وترقيم 220 ألف رأس ماشية بقرى ومراكز المحافظة، موجهاً الشكر لمدير عام الطب البيطرى بالمحافظة والمسئولين عن الحملات بالمديرية والإدارات والوحدات البيطرية.


وأضاف الدكتور أيمن عبد الاه، مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ،فى بيان أصدرته المحافظة ، أن المديرية انتهت من أعمال التطعيم والتحصين كأول محافظة تمكنت من تحقيق المستهدف كاملاً ، فى حين امتد التحصين فى محافظات أخرى لمدة 15 يوماُ ،لعدم انتهائها من تحصين الماشية وترقيمها، ، مؤكدا أنه تم تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد وارتداء الكمامات خلال فترة التحصين، مؤكداً أن عمليات التحصين رافقتها حملات توعية المواطنين بأهمية التحصين ،للحفاظ على الثروة الحيوانية.

 

ارشاد المزارعين باهمية التحصين
ارشاد المزارعين باهمية التحصين

 

تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية
تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية

 

حملات للتوعية باهمية التحصين
حملات للتوعية باهمية التحصين

 

فرق من فرق التحصين بكفر الشيخ
فرق التحصين بكفر الشيخ

 

 


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