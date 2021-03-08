تحصين 163 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالدقهلية.. صور

الدقهلية - شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، استمرار أعمال الحملة القومية الأولى لمقاومة الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، والتى يتم تنفيذها لمدة شهر منذ فبراير الماضى، وذلك بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية.



حملات تحصين الماشية

وأشار المحافظ، إلى أن أعمال الحملة منذ بدايتها وحتى اليوم أسفرت عن تحصين 162942 رأس ماشية بنطاق المحافظة، وذلك ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه الدكتور السيد حسانين مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية، بشأن نتائج أعمال الحملة بنطاق المحافظة على مدار الفترة الماضية.

وأوضح التقرير أنه لا توجد أى حالات اشتباه بمرض الحمى القلاعية وحمى الوادى التصدع، وأن ما يتم تحصينه من رؤوس الماشية يشمل الأغنام والأبقار والجاموس، وأن مديرية الطب البيطرى تقوم كذلك بمراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحلية، كما تقوم لجان الإرشاد بالمديرية بتوعية المواطنين ضد الأمراض الوبائية قبل التحصين.

وقال محافظ الدقهلية، إن حماية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها تعد هدفا قوميا، مضيفا أن الدولة تعمل على زيادة الإنتاج الحيوانى بما يؤدى إلى خفض أسعار اللحوم ومنتجات الألبان والتى يعانى المواطنون من ارتفاعها كما أكد محافظ الدقهلية على ضرورة التوسع فى نشر التوعية للمربين وتجار الماشية بخطورة الأمراض الوبائية على الحيوانات والتى تمثل فى حالة انتشارها اهدارا لثروة يعمل الجميع على الحفاظ عليها وتنميتها.