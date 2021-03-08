تحرير 85 محضرا ضد مخابز مخالفة فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

شنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد ، حملة مكبرة، اليوم الإثنين، على مخابز المحافظة للرقابة على منظومة الخبز المدعم

وقالت مديرية التموين ، فى بيان لها ، إن الحملة أسفرت عن تحرير 85 محضر فى عدد من المخابز، منهم مخبزين بحى العرب والزهور ، قاما بالتصرف فى طن وربع من الدقيق البلدى المدعم ، بغرض الإستيلاء على الدعم والإتجار والتربح دون وجه حق ، كما جرى تحرير 38 تقرير لعدم نظافة أداوات العجين ، و30 تقرير نقص موازين ، و8 تقارير عدم مطابقة رغيف الخبز للمواصفات القياسية، و7 تقارير عدم وجود قائمة تشغيل .

ومن جانبه، أكد ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين ببورسعيد ، على استمرار جهود مديرية التموين فى ضبط أى مخالفات من خلال الحملات الصباحية والمسائية ، مطالبًا المواطنين فى حالة وجود أى شكوى التواصل من خلال غرفة عمليات المديرية .