اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 مارس 2021 02:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تأهيل 1110.7 كيلو متر من الترع فى 20 محافظة.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 08 مارس 2021 02:00 ص
تأهيل 1110.7 كيلو متر من الترع فى 20 محافظة.. اعرف التفاصيل تبطين الترع
كتبت ــ أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المهندس محمود السعدى، المشرف على مشروعات تأهيل وتبطين الترع، إن ما تم تأهيله فى مشروع تبطين الترع بلغ اليوم 1110.7 كيلو متر فى 20 محافظة، فيما يبلغ إجمالي الأطوال المتعاقد عليها للتأهيل بلغت 6823 كيلو متر فى مختلف محافظات الجمهورية، حيث تم تأهيل 7.1 كيلو متر ترع اليوم.
 
وأضاف السعدى، أن الادارات العامة للرى مستمرة بواسطة المهندسين والفنيين وأطقم التنفيذ من المقاولين والشركات المنفذة في متابعة وتنفيذ أعمال التأهيل للترع بنطاق الجمهورية.
 
وأوضح السعدى، أن تلك الاعمال تأتى فى ضوء خطة الوزارة لتأهيل وتبطين الترع ضمن المشروعات التى يتم تنفيذها لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية 2037 والتى تهدف الى توفير الموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية .
 
يشار إلى أن تنفيذ أعمال تأهيل الترع سوف يسهم فى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية من خلال ترشيد الاستخدامات المائية وحل مشاكل توصيل المياه في نهايات الترع، والمساهمة فى ضمان وصول المياه لنهايات الترع فى أسرع وقت لتحقيق العدالة فى توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، كما يعمل ذلك على تقليل تكلفة الصيانة وإزالة الحشائش الدورية للترع بالإضافة إلى أن هذا المشروع يُعتبر من المشروعات كثيفة العمالة مما يساعد في تحقيق أهداف الدولة فى القضاء على البطالة.
 
 

تأهيل الترع

تبطين الترع

الترع

الاستخدامات المائيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"حياة كريمة" تجدد أحلام أهالى كفر سعد البلد بدمياط.. رصف الشوارع وتجميل المدخل وتوفير نقطة إسعاف وتطوير محطة السكة الحديد وتبطين ترعة البحر الجديد أبرز مطالب المواطنين.. ويؤكدون: المبادرة جددت الأمل فينا

الإثنين، 01 مارس 2021 05:30 م

شاهد تأهيل وتبطين ترعة الجبل بأرمنت ضمن مبادرة حياة كريمة بالأقصر.. صور

الإثنين، 01 مارس 2021 02:00 ص

المحافظات تواصل العمل بالمشروع القومى لتبطين الترع.. انتهاء تبطين 172.4 كم بـ297.341 مليون جنيه ببنى سويف.. واستمرار تأهيل 78 ترعة بالمرحلة الأولى بكفر الشيخ.. و"رى القليوبية" تبطن 30.3 كيلومتر من إجمالى 410

الإثنين، 01 مارس 2021 12:00 ص

قطار "حياة كريمة" يصل قرية بنى عبيد بأبو قرقاص فى المنيا.. مكتب تموينى متطور لخدمة 4 قرى وتأهيل وتبطين ترعة بنى عبيد.. الأهالى: المبادرة ستعزز كرامة الفقراء.. يوجهون الشكر للرئيس السيسي.. ويؤكدون: ستتغير حياتنا

الأحد، 28 فبراير 2021 06:30 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة