النيابة تكشف سبق ارتكاب نصاب البساتين 10 جرائم استولى فيها على 5 ملايين جنيه

كتب سليم على

كشفت تحقيقات نيابة البساتين الجزئية، أن المقاول المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بقيمة 10 ملايين جنيه، بدعوى توظيفها فى مجال المقاولات، سبق اتهامه في ارتكاب 10 جرائم استولى فيها على 5 ملايين جنيه.

كانت النيابة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة النصب والاحتيال.

وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، مفادها قيام (مقاول، مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم باستثمارها فى مجال المقاولات مقابل ربح شهرى، وعدم التزامه بتسديد الأرباح وتهربه من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال اختبائه بشقة سكنية كائنة بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة.

وباستدعاء المجنى عليهم، تعرفوا على المتهم، واتهموه بالنصب عليهم، وقدموا (20) شيكا بدون رصيد مُذيلين بتوقيع المتهم بإجمالى المبالغ المالية المُستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تطوير مناقشته عما ارتكبه من وقائع آخرى وصولاً لباقى المجنى عليهم.