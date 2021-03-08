النيابة تطلب التحريات فى ضبط صاحب مصنع زيوت سيارات بدون ترخيص فى مدينة بدر

ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى وتصنيع والإتجار فى سلع ومواد مجهولة المصدر، فقد تمكنت مباحث إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مسئول عن مصنع زيوت وشحوم سيارات، لقيامه بإدارة المصنع بدون ترخيص، واستغلاله فى تصنيع زيوت السيارات مُستخدماً خامات رديئة الصنع ومجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخل المصنع على (6 طن زيت سيارات)،وجميعها مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بما أسفر عنه الضبط اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضده.