وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ـ حسبما أفادت قناة "الحرة " الأمريكية ـ بداسو، قائلا إنه "أحب فرنسا، وكرجل أعمال ونائب ومستشار وضابط احتياط في سلاح الجو وطوال حياته لم يتوقف عن خدمة بلدنا".

ونعى الرئيس الفرنسي داسو قائلا إن " موته خسارة كبيرة، والعزاء لعائلته وأصدقائه".

وأوليفييه داسو هو نائب يميني يبلغ من العمر 69 عاما وكان حفيد مارسيل داسو، الذي أسس شركة تصنيع الطائرات "داسو للطيران".

وتحطمت المروحية التي كانت تقل داسو في حوالي الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي أمس الأحد ، بعد وقت قصير من إقلاعها من منتجع "دوفيل" الساحلي في النورماندي، حيث كان رجل الأعمال يملك منزلا لقضاء العطلات، ولم يعرف إلى الآن سبب التحطم الذي راح ضحيته الطيار أيضا.

وشركة داسو الفرنسية هي شركة رائدة في صناعة الطائرات على مدار السبعين عامًا الماضية ، وهي وراء طائرة فالكون الخاصة وطائرة ميراج الحربية ومؤخراً مقاتلة رافال الحديثة، والراحل يملك أيضا صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية العريقة.

وكان داسو "مصورا شغوفا" ونائبا عن مقاطعة "واز" في شمال فرنسا في حزب يمين الوسط الجمهوري منذ عام 2002.

