المعهد الوطنى الإسبانى: نعد لقاحا محددا ضد سلالة جنوب إفريقيا لكورونا

فاطمة شوقى

قالت صحيفة "الكونفدينثيال" الإسبانية إنه يوجد فى إسبانيا عدة مشاريع لتحضير لقاح جديد لفيروس كورونا من خلال آليات مختلفة ،وذلك حتى تكون فعالة تماما مع سلالة جنوب إفريقيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن فريق من المعهد الوطنى للبحوث الزراعية والغذائية والتكنولوجيا INIA بقيادة رافائيل بلاسكو ، بدأ فى إعداد لقاح مرشح جديد من تسلسل المتغير الجنوبى أفريقى.

وقال بلاسكو للصحيفة الإسبانية، إن "السبب وراء قرارهم فتح هذا النوع من البحث هو أن المتغير الجديد لكورونا "يمكن أن يفلت جزئيًا من الأجسام المضادة التي تسببها اللقاحات".

تشير هذه الحقيقة إلى أنه قد يكون من الملائم في المستقبل تعديل اللقاحات مع السلالات الجديدة التي قد تظهر، ويقوم المعهد الوطنى بعزل اللقاح المرشح في المختبر ، جزئيًا كـ "اختبار" لمعرفة المدة التي سيستغرقها نظامهم لصنع لقاح جديد في حالة ظهور متغيرات أخرى.

وشرح الباحث بلاسكو أن اللقاح المرشح الذي ركز عليه فريقه هو ضد الفيروس "الأصلى" السائد في إسبانيا، ولكن أكثر تقدما حيث يعمل على اجراء اختبارات على الحيوانات للقضاء على سلالة جنوب أفريقيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخبراء والباحثين يأملون في الحصول على نتائج المرحلة ما قبل السريرية حتى يتمكنوا من الانتقال إلى التجارب السريرية ، بمجرد موافقة وكالة الأدوية (AEMPS). ولكن ، على أي حال ، يجب عليهم أولاً اختبار الحماية على الحيوانات من أجل الاستمرار.

وأشارت الصحيفة إلى انه سيتم تحصين اللقاح ضد النوع الشائع والسلالة البريطانية ، مثل باقي الجرعات المعتمدة. ومع ذلك ، يوضح أن "المناعة المتقاطعة" أو الحماية ضد الطفرات المختلفة موضوع قيد التحقيق المستمر بسبب الاختلافات التي تظهر.