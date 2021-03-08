اليوم السابع
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المتهمان بسرقة التوك توك في الخليفة يعترفان باستخدام أسلوب "توصيل الأسلاك"

الإثنين، 08 مارس 2021 06:00 ص
المتهمان بسرقة التوك توك في الخليفة يعترفان باستخدام أسلوب "توصيل الأسلاك" كلبش - أرشيفية
كتب سليم على

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اعترف أفراد تشكيل عصابى تخصص نشاطه في سرقة التوك توك أمام نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، أنهم يعتمدون على أسلوب "توصيل الأسلاك" في تنفيذ جرائمهم.

كانت النيابة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

 تلقى قسم  شرطة الخليفة بلاغا بتردد شخصان على إحدى ورش إصلاح الدراجات النارية، وبحوزتهما مركبة "توك توك" لإصلاحها ، وتبين وجود قطع بالأسلاك الخاصة بالمركبة ، ويشتبه فى كونها من متحصلات واقعة سرقة، وبالإنتقال والفحص تم ضبطهما وتبين أنهما عاطلان "لهما معلومات جنائية ، وبحوزتهما (مركبة توك توك "مجهولة المصدر"  مبلغ مالى).

وبمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" ، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما ثمن بيع دراجتين من متحصلات نشاطهما الإجرامى ، لدى عميلهما (ميكانيكى بمنطقة المرج) فتم ضبطه وبحوزته الدراجتين المستولى عليهما "مطموستان رقمى الشاسيه والموتور"، وبمواجهته أقر بقيامه بطمس رقمى الشاسيه والموتور للتصرف فيهما بالبيع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهما للنيابة التى تولت التحقيق.


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