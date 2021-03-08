القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريباً بحرياُ عابراً بقاعدة البحر الأحمر

كتب زكى القاضى

فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة، للإرتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة ، نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريباً بحرياُ عابراً بنطاق الأسطول الجنوبى بقاعدة البحر الأحمر ، وذلك بإشتراك الفرقاطة المصرية (شرم الشيخ) والقرويطة (أبو قير) مع حاملة المروحيات الفرنسية (TONNERRE) والفرقاطة (SURCOUF) ، عقب إنتهاء زيارتهم لميناء سفاجا .

وتضمن التدريب العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة ذات الطابع الإحترافى منها التدريب على أساليب عمل التشكيلات البحرية غير المتجانسة فى تقدير الموقف بمناطق العمليات وأسلوب التعامل مع التهديدات المختلفة ، كذا التدريب على حماية هدف حيوى بالبحر ضد جميع التهديدات المحتملة ، بالإضافة إلى تمارين دفاع جوى ، وتمارين تبادل هبوط الهليكوبتر على أسطح الوحدات البحرية .

يأتى هذا التدريب مع القوات البحرية الفرنسية، والتى تتمتع بخبرات عميقة فى هذة المجالات فى إطار توطيد العلاقات الثنائية (المصرية -قاعد الفرنسية) ، وتعزيز آفاق التعاون العسكرى بين البلدين مما يساهم بشكل فعال فى حفظ الأمن والإستقرار البحرى بالمنطقة .