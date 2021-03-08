القبض على متهمين لبيعهم كتب تعليمية محظور تداولها بعين شمس

كتب محمود عبد الراضى

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على أصحاب مكتبة لاتهامهم ببيع كتب تعليمية محظور تداولها في منطقة عين شمس ، وحرر محضر بالواقعة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، قيام ( مسئولى إحدى المكتبات الكائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة ) ببيع كتب تعليمية محظور تداولها، وكذا بيع كتب دراسية خارجية صادرة عن كبرى الشركات العالمية دون الحصول على ثمة فواتير شراء من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وهى كتب مقلدة ومنسوخة بالمخالفة للقانون بهدف التربح والإضرار بالمال العام.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط مالك المكتبة المشار إليها وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط ( 23040 نسخة كتاب دراسى مختلف ) ، وبمواجهته اعترف بإتجاره فى الكتب التعليمية المقلدة والمنسوخة على النحو المشار إليه بالمخالفة للقانون، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.