القبض على متهمين بإنشاء كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص فى الوايلى

كتب محمود عبد الراضى

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على مسئولى إحدى الأكاديميات التعليمية لقيامهم بإنشاء كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الوايلى، وحرر محضر بالواقعة.

وأكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام مسئولى إحدى الأكاديميات التعليمية "غير مرخصة" بترويج شهادات دراسية منسوب صدورها لجامعات دولية "خلافاً للحقيقة" لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

وأسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة) بإنشاء كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة، واتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى الاحتيال على الطلبة من راغبى الحصول على الشهادات الجامعية، وقام بالإعلان على مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعى عــــن مـــــزايا الـــدراســة بالأكاديمية، والتى تقوم بتنظيم دورات تعليمية وإصدار شهادات عليا بمختلف التخصصات وأن الشهادات التى يمنحها للدارسين تــمكنهم مــــن الالتحاق بالعـمــــل بالشركــــات والمؤسســــات الكبـرى بالــــداخـــــل والخـــارج "خلافاً للحقيقة" وذلك نظير مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاعى ( الأمن العام – أمن القاهرة)،أمكن ضبط المسئول المشار إليه بمقر الأكاديمية وعثر بحوزته على (شهادة دولية منسوب صدورها لإحدى المعاهد التعليمية بالخارج خالية البيانات يستخدمها المتهم فى الاحتيال على ضحاياه - مجموعة من الكتب والملازم الخاصة ببعض المواد العلمية منسوبة لإحدى الأكاديميات فى مجالات مختلفة- كمية من إيصالات استلام نقدية تفيد تلقى الأكاديمية دفعات مالية من عملائها نظير الدورات والشهادات التى تمنحها الأكاديمية - مجموعة من الملفات الخاصة بالطلبة - جهاز حاسب إلى بفحصه فنياً تبين أنه محمل بصور من المستندات المضبوطة )، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.