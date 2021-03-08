القبض على عاطل لاتهامه بالإتجار بالأسلحة والذخيرة بدون ترخيص في العياط

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من ضبط عاطل لاتهامه بالإتجار بالأسلحة النارية في العياط، وضبط بحوزته 3 أسلحة نارية وكمية من الذخيرة بدون ترخيص، وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وكشفت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة العياط، تورط عاطل في الإتجار بالأسلحة النارية بدون ترخيص، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهم، وبحوزته بندقية آلية، وبندقية خرطوش، وفرد خرطوش، بالإضافة إلى كمية من الذخيرة.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.