اليوم السابع
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القائم بأعمال عميد زراعة طنطا يتابع سير الامتحانات وأعمال التصحيح الإليكترونى

الإثنين، 08 مارس 2021 02:36 م
القائم بأعمال عميد زراعة طنطا يتابع سير الامتحانات وأعمال التصحيح الإليكترونى القائم بأعمال عميد زراعة طنطا يتفقد لجان الامتحانات
الغربية - فريق المحافظات

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تفقد الدكتور محمد السيد أحمد القائم بأعمال عميد كلية الزراعة جامعة طنطا، يرافقه الدكتور عيسوى قاسم وكيل الكليه لشئون التعليم والطلاب ومدير إدارة شئون الطلاب ومعاونيه، وكذلك مدير إداره شئون أعضاء هيئه التدريس، أعمال الامتحانات للاسبوع الثانى وذلك للمستوى الأول والثاني.

وتابع عميد الكلية، عملية تنظيم دخول الطلاب وعمليات التعقيم قبل دخول اللجان، وكذلك أعمال الامتحانات للاطمئنان على سير الامتحانات خلال الفتره الصباحيه والمسائيه مع تطبيق كافه الإجراءات الاحترازيه باللجان، وكذلك انتظام المراقبين و الملاحظين فى اللجان.

من ناحيه أخرى، تابع عميد أعمال وحده القياس والتقويم واستئناف التصحيح الالكترونى بالوحدة ، حيث تم الانتهاء من تصحيح مادة " الكيمياء غير العضويه والتحليليه للمستوى الأول " بحضور استاذ الماده الدكتور صبحى عبد الرحيم والدكتور عبد العزيز كشك وعضو كنترول المستوى الأول ، والدكتور أحمد فتحي ، وذلك وفقا للجدول الزمنى للتصحيح الالكترونى المعلن سابقا

 

اعمال التصحيح
اعمال التصحيح

 

امتحانات طلاب كلية الزراعة بجامعة طنطا
امتحانات طلاب كلية الزراعة بجامعة طنطا

 

عميد زراعة طنطا يتفقد سير الامتحانات
عميد زراعة طنطا يتفقد سير الامتحانات

 


جامعة طنطا

كلية الزراعة جامعة طنطا

عميد زراعة طنطا

الامتحانات بكلية الزراعة جامعة طنطا

امتحانات الفصل الدراسى الاول

الغربية

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