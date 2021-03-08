السجن المؤبد لـ8 متهمين بقتل مواطن بسبب خلافات الثأر بالقاهرة

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، بمعاقبة 8 متهمين بقتل مواطن عمداً لخلافات ثأرية، بالسجن المؤبد، كما قضت المحكمة بحبس متهم آخر سنتين.

وكشف قرار إحالة المتهمين التسعة إلى محكمة الجنايات، أن المتهمين من الأول إلى الثامن قتلوا المجني عليه، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله نتيجة خلافات ثأرية، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء "سكاكين"، وما أن ظفروا به حتى قام المتهمون من الأول للسادس بالتعدى عليه بالضرب مسددين له عدة طعنات متفرقة بالجسد، لإضعاف مقاومته محدثين به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية، وما إن سقط أرضا حتي قام بذبحه حتي فارق الحياة، حال تواجد المتهمين السابع والثامن بمسرح الجريمة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.