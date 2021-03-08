الدكتور محمد السرجانى بجامعة المنصورة مشرفا على المكتب الثقافى المصرى بموسكو

الدقهلية شريف الديب

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى قرارًا رقم 817 بتاريخ 1/3/2021 م بندب الدكتور محمد إبراهيم محمد السرجانى الأستاذ المساعد بكلية الزراعة جامعة المنصورة للإشراف على عمل المكتب الثقافى المصرى بموسكو – روسيا.

الجدير بالذكر أن الدكتور محمد السرجانى حصل على بكالوريوس العلوم الزراعية بكلية الزراعة جامعة المنصورة بتقدير عام جيد جدا عام 2002م، وترقى فى الدرجات الوظيفية حيث عمل معيدا بكلية الزراعة عام 2002 ومدرسا فى عام 2014 م وأستاذ مساعد عام 2019 م.

وحصل على درجة الماجستير من الجامعة الفيدرالية الروسية – موسكو - دولة روسيا الاتحادية عام 2008 م وحصل على درجة الدكتوراه من نفس الجامعة عام 2012 م.

كما حصل على دورة الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب لتأهيل الملحقين والمستشارين الثقافيين عام 2018 م.

وشغل العديد من المناصب منها : عضو اللجنة الثقافية والعلمية فى جمعية خريجى الاتحاد السوفيتى والجامعات الروسية، رئيس عام للمبعوثين المصريين سفارة جمهورية مصر العربية – المكتب الثقافى المصرى – موسكو، رئيس الاتحاد العام للدارسين المصريين فى دولة روسيا، وعمل مديرا لمكتب العلاقات الدولية جامعة المنصورة.