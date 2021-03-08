اليوم السابع
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الحكم على المتهمين بتهديد عمر جابر بالقتل والإيذاء 5 إبريل

الإثنين، 08 مارس 2021 04:44 م
الحكم على المتهمين بتهديد عمر جابر بالقتل والإيذاء 5 إبريل عمر جابر ومحاميه خلال جلسة اليوم
كتب أحمد الجعفرى

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قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، حجز الحكم على المتهمين بتهديد اللاعب عمر جابر لاعب نادي بيراميدز بالقتل والإيذاء لجلسة 5 أبريل المقبل.
 
وكان شعبان سعيد المحامي دفاع اللاعب عمر جابر قال في المذكرة التي قدمها لهيئة محكمة جنايات الجيزة، أن موكله المدعى بالحقوق المدنية، بمناسبة الشهر الفضيل قرر المدعى بالحقوق المدنية الحضور للتصالح والتنازل وذلك حرصًا على مستقبل المتهمين، وكذا قرر أن يصفح عنهم جميعًا ويفتح صفحة جديدة، سيما وأن المدعى بالحقوق المدنية لاعب كرة قدم بالمنتخب القومي، المصرى ويمثل مصر ولا يرغب في وضع اسمه سوى في صفحات الرياضة والسعي وراء الحصول على جوائز لصالح وطنه الحبيب مصر؛ لذلك فالمدعى بالحقوق المدنية يتنازل ويتصالح عن الدعويين الجنائية والمدنية وذلك من تلقاء نفسه وبمحض إرادته الحرة.

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