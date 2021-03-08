الجريدة الرسمية تنشر تصديق الرئيس على قانون للبحث عن الغاز بشمال شرق العامرية

كتب محمد الجالى

نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم ١٦٩ لسنة ٢٠١٩ بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة اكسون موبيل ايجيبت " اوف شور" ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة شمال شرق العامرية البحرية بالبحر المتوسط.