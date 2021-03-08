التعليم تعلن ضوابط الحضور بالترم الثانى وتقييم الطلاب بالمدارس الفنية

كتب ــ محمود طه حسين

أعلن قطاع التعليم الفنى، بوزارة التربية والتعليم ضوابط الحضور بالفصل الدراسى الثانى، موضحا أنه يجب اتباع التعليمات الخاصة بتناوب حضور الطلاب فى المدارس الثانوية الفنية، وتطبيق الخطة الدراسية المخفضة، ومراعاة حضور الطلاب للتدريبات العملية والمعملية وتحقيق نسب الحضور المقررة وفقا لأيام الحضور، وتطبيق تناوب الحضور لكل صف دراسى، على أن يتم حضور طلاب التعليم والتدريب المزدوج يومان بالمدرسة وأربعة أيام بالمنشآت التدريبية.

وتابع قطاع التعليم الفنى: أنه تعقد لكافة صفوف النقل بالمدارس الثانوية الفنية بنوعياتها المختلفة امتحانات تحريرية وعملية ومعملية لكل مادة على حدة، وذلك أثناء اليوم الدراسى، ويتولى مديرو الإدارات التعليمية الإشراف على العملية الامتحانية بالتنسيق مع مدير عام التعليم الفنى بكل مديرية طبقا للقواعد المنظمة.



وأشار قطاع التعليم الفنى إلى أنه تعقد الامتحانات الشهرية فى أشهر مارس و أبريل ومايو، وتشمل الأجزاء التدريبية والامتحانات العملية والمعملية التى تم دراستها فى كل مادة على حدة خلال كل شهر وتجميع الدرجات التى حصل عليها الطالب فى امتحانات الأشهر الثلاثة واستخراج متوسط درجاتها ليكون بديلا عن امتحان الفصل الدراسى الثانى، واحتساب المجموع الكلى لطلاب صفوف النقل طبقا لما حصل عليه الطالب من درجات فى كل مادة، وذلك على النحو التالى: الفصل الدراسى الأول + الفصل الدراسى الثانى + أعمال السنة، وبالنسبة للطلاب الذين يؤدون الامتحانات من الخارج (منازل - عمال)، يؤدون امتحان واحد فقط تحريرى وعملى ومعملى فى كل مادة على حدة وذلك خلال شهر مايو بحيث يشتمل على ما ورد بالخطة الدراسية بالفصل الدراسى الثاني.



وأكد قطاع التعليم الفنى، أن الطالب المتغيب عن امتحانات الفصل الدراسى الأول يتم أداء امتحان تكميلى "تحريرى وعملى ومعملى"، يشمل ما ورد بالخطة الدراسية بالفصل الدراسى الاول لكل مادة على حدة حتى يجتاز الدور الأول للعام الحالى 2020/2021 على أن يتم تأدية هذه الامتحانات التكميلية خلال شهر مايو، والطالب المتغيب عن الفصل الدراسى الأول للصف الثانى بالمدارس الفنية للتعليم والتدريب المزدوج، التى تعمل بنظام الفترات يتم أداء امتحان تكميلى فيما تم دراسته بالفصل الدراسى الأول خلال شهر مايو بالتنسيق مع المنشآة التدريبية.



وأوضح القطاع: بالنسبة للمدارس التى تطبق منهجية الجدارات المهنية: تتم عمليات تقييم مخرجات التعلم الخاصة بوحدات الفصل الدراسى الثانى بداية من شهر مارس على أن يتم الانتهاء منها خلال شهر مايو، والطلاب الذين استنفذوا فرص التقييم الأولى والثانية للوحدات الخاصة بالفصل الدراسى الأول يتم إجراء البرنامج العلاجى كفرصة ثالثة لهم.



وشدد القطاع على أن يكون التقييم الخاص لهؤلاء الطلاب خلال أيام تناوب حضور الطلاب للمدرسة، وأن يتم إجراء البرنامج للصف الاول خلال أيام حضور طلاب الصف الثانى للمدرسة ونفس الامر لطلبة الصف الثانى، و تطبق القواعد الخاصة بالدور الثانى على الطلاب الذين لهم حق دخول الدور الثاني.