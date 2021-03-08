اليوم السابع
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التحقيق فى مقتل ربة منزل على يد زوجها بسبب خلافات أسرية بالعمرانية

الإثنين، 08 مارس 2021 10:34 م
التحقيق فى مقتل ربة منزل على يد زوجها بسبب خلافات أسرية بالعمرانية قوة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات، فى جريمة مقتل ربة منزل على يد زوجها بالعمرانية، بسبب خلافات أسرية، ومصرع الزوج خلال محاولته الهرب، حيث صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها في العمرانية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة ربة منزل، كشفت التحريات أن زوجها قتلها بسبب خلافات أسرية.

 

وأشارت التحريات أن المتهم لقى مصرعه خلال محاولته الهرب، حيث صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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