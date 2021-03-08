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استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم وشبورة بكافة الأنحاء والعظمى بالعاصمة 24 درجة

الإثنين، 08 مارس 2021 08:00 ص
استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم وشبورة بكافة الأنحاء والعظمى بالعاصمة 24 درجة الطقس - شبورة
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الاثنين، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس دافئ  على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، والرياح معتدلة، مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة نشطة أحيانا. 
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، وطقس حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
 
 وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.
 
وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، شديد البرودة على جنوب الصعيد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين، القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 13 درجة.

 


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